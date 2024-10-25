Тренер Челси разозлился из-за вопросов журналиста о Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска разозлился на журналиста из-за его вопросов о Лиге чемпионов. Главного тренера спросили, почему его команда участвует только в третьем по силе европейском турнире.

Журналист: «Челси» – это команда не уровня Лиги конференций. Вы должны играть в Лиге чемпионов. Вы собираетесь уделять этому моменту больше внимания?».

Мареска: «Задам вам один вопрос – если мы команда Лиги чемпионов, то почему мы играем в Лиге конференций?».

Журналист: «Прошлый сезон был не слишком удачным для вашего клуба».

Мареска: «Футбол всегда ставит команду туда, где ей место. Если мы играем в этом турнире, то заслужили это право. Если в следующем сезоне мы будем командой уровня Лиги чемпионов, то и выступать будем в том турнире».

В этом сезоне Лиги конференций «Челси» выступает очень удачно – команда уверенно победила бельгийский «Гент» (4:2) и греческий «Панатинаикос» (4:1). Подопечные Энцо Марески возглавляют турнирную таблицу, так как имеют лучшую разницу мячей среди всех команд.

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