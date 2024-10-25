Мудрик получил признание от аналитиков после суперматча с Панатинаикосом
Украинец попал в символическую сборную тура от SofaScore
В четверг, 24 октября 2024 года, состоялись матчи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.
В том числе, свой матч сыграл лондонский «Челси» – одержали победу над греческим «Панатинаикосом» (4:1). Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле весь матч и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
Известный статистический портал SofaScore оценил перфоманс 23-летнего футболиста в 8.5 баллов из 10 возможных. Это позволило игроку попасть в символическую сборную 2-го тура основного этапа Лиги конференций.
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