Мудрик получил признание от аналитиков после суперматча с Панатинаикосом

В четверг, 24 октября 2024 года, состоялись матчи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

В том числе, свой матч сыграл лондонский «Челси» – одержали победу над греческим «Панатинаикосом» (4:1). Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле весь матч и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Известный статистический портал SofaScore оценил перфоманс 23-летнего футболиста в 8.5 баллов из 10 возможных. Это позволило игроку попасть в символическую сборную 2-го тура основного этапа Лиги конференций.