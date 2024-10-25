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  4. Мудрик получил признание от аналитиков после суперматча с Панатинаикосом
Лига конференций
25 октября 2024, 10:41 |
629
1

Мудрик получил признание от аналитиков после суперматча с Панатинаикосом

Украинец попал в символическую сборную тура от SofaScore

25 октября 2024, 10:41 |
629
1
Мудрик получил признание от аналитиков после суперматча с Панатинаикосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг, 24 октября 2024 года, состоялись матчи 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

В том числе, свой матч сыграл лондонский «Челси» – одержали победу над греческим «Панатинаикосом» (4:1). Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле весь матч и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Известный статистический портал SofaScore оценил перфоманс 23-летнего футболиста в 8.5 баллов из 10 возможных. Это позволило игроку попасть в символическую сборную 2-го тура основного этапа Лиги конференций.

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Михаил Мудрик Челси Лига конференций символическая сборная SofaScore Панатинаикос
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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justhateme
всього один вдалий матч, а вже 18 новин на сайті
"Мудрик отримав оцінку від УЄФА", "Мудрик отримав оцінку від авторитетного ресурсу", "Коти в Греції почали нявчати прізвище Мудрик"
Можна припинити робити це? Ну тупо нудить від його призвища
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