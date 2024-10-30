Впервые с 2003 года без Месси и Роналду в списке номинантов на награду

Исторический момент в футболе – впервые с 2003 года ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не вошли в число номинантов на «Золотой мяч». За последние 16 лет эти два игрока сделали награду символом своего противостояния, завоевав вместе 13 из 15 возможных титулов. Месси становился обладателем «Золотого мяча» рекордные восемь раз, включая невероятную серию побед с 2009 по 2012 год. В прошлом году он в очередной раз завоевал награду после победы сборной Аргентины на чемпионате мира, однако в 2024 году его имя уже не прозвучало среди номинантов.

Месси и Роналду оставили позади целое поколение талантливых игроков, для которых их доминирование стало барьером на пути к заветной награде. Исключения – такие как неожиданный победитель 2018 года Лука Модрич или близкий к призу Роберт Левандовски в 2020 году (когда награда не вручалась) – лишь подчеркивают уровень конкуренции, с которой сталкивались другие звезды. Однако теперь перед новым поколением игроков открылись двери к главной индивидуальной награде мирового футбола.