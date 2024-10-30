Бавария повторяет исторический рекорд результативности в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» под руководством Венсана Компани вновь вошла в историю немецкого футбола. В матче 8-го тура сезона 2024/25 против «Бохума», завершившемся со счетом 5:0, мюнхенцы довели число забитых мячей до 29 всего за восемь туров. Этот результат равен их собственному рекорду Бундеслиги, установленному в сезоне 1976/77 и повторенному в сезоне 2021/22.

На данный момент «Бавария» занимает первую строчку в таблице Бундеслиги с 20 очками, в то время как «Бохум» остается на последнем месте с одним очком.

Сейчас лучшими бомбардирами команды являются Харри Кейн, который забил 9 мячей и возглавляет строчку лучших бомбардиров лиги, и Майкл Олисе, в активе которого 5 голов.