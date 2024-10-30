Антирекорд сезона: у Арсенала уже три удаления за 9 туров АПЛ

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги «Арсенал» установил антирекорд по количеству красных карточек, заработав уже три удаления за 9 туров. В последнем поединке, сыгранном против «Ливерпуля» в девятом туре и завершившемся со счётом 2-2, команде удалось обойтись без удалений, что стало небольшим облегчением для тренерского штаба.

Подробности антирекорда:

Ранее, в восьмом туре, лондонцы уступили «Борнмуту», где ключевым моментом стало удаление Вильяма Салиба. Это было третье удаление для «Арсенала» в текущем розыгрыше АПЛ, что является наивысшим показателем среди всех команд лиги. До этого красные карточки получили Деклан Райс (против «Брайтона») и Леандро Троссард (против «Манчестер Сити»).

Контраст с предыдущими сезонами:

Примечательно, что за предыдущие два сезона в 76 матчах «Арсенал» получил всего две красные карточки, что делает нынешний сезон особенно тревожным.

Добавим, что в следующем матче АПЛ «лондонцы» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед».