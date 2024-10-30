Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антирекорд сезона: у Арсенала уже три удаления за 9 туров АПЛ
Англия
30 октября 2024, 13:34 | Обновлено 30 октября 2024, 13:43
131
0

Антирекорд сезона: у Арсенала уже три удаления за 9 туров АПЛ

Три красные карточки за 9 туров – больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятые

30 октября 2024, 13:34 | Обновлено 30 октября 2024, 13:43
131
0
Антирекорд сезона: у Арсенала уже три удаления за 9 туров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги «Арсенал» установил антирекорд по количеству красных карточек, заработав уже три удаления за 9 туров. В последнем поединке, сыгранном против «Ливерпуля» в девятом туре и завершившемся со счётом 2-2, команде удалось обойтись без удалений, что стало небольшим облегчением для тренерского штаба.

Подробности антирекорда:

Ранее, в восьмом туре, лондонцы уступили «Борнмуту», где ключевым моментом стало удаление Вильяма Салиба. Это было третье удаление для «Арсенала» в текущем розыгрыше АПЛ, что является наивысшим показателем среди всех команд лиги. До этого красные карточки получили Деклан Райс (против «Брайтона») и Леандро Троссард (против «Манчестер Сити»).

Контраст с предыдущими сезонами:

Примечательно, что за предыдущие два сезона в 76 матчах «Арсенал» получил всего две красные карточки, что делает нынешний сезон особенно тревожным.

Добавим, что в следующем матче АПЛ «лондонцы» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед».

По теме:
Звезда Ливерпуля не собирается продлевать контракт с командой
Ван Нистелрой покинет МЮ после назначения нового тренера
Гвардиола предупредил нового тренера МЮ о возможных проблемах в АПЛ
Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль удаление (красная карточка) антирекорд Деклан Райс Леандро Троссард Вильям Салиба Арсенал - Брайтон
Марк Кужим Источник: Daily Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30 октября 2024, 07:10 10
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины

Попытка донецкой команды возвратиться на победную тропу

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30 октября 2024, 08:01 3
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри

Деонтей назвал победителя реванша в декабре

Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Футбол | 29.10.2024, 18:37
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 30.10.2024, 14:31
Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Бокс | 30.10.2024, 07:06
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 17
Футбол
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
28.10.2024, 10:06 19
Футбол
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
29.10.2024, 01:16 2
Бокс
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 15
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем