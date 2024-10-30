«Иди ты на...». Макуана поскандалил с экс-лидером Полесья. В чем дело?

Бывший футболист житомирского «Полесья» Евгений Морозко рассказал еще одну скандальную историю, связанную с легионером команды Бени Макуана. Полузащитник хотел забрать игровой номер у Филиппа Будковского.

«Он пришел в команду, а Фил [Филипп. – ред.] Будковский, играл под 28-м номером. А у него [Макуана. – ред.] в «Монпелье» был 28-й. Говорит: «Я хочу 28-й и все». Администратор говорит, что он [номер. – ред] занят.

Он подходит к Филлу и говорит: «Все, меняемся, ты бери другой, а я возьму 28-й». Тот ответил, иди, мол, на *** мальчик», – сказал Морозко.

В текущем сезоне Макуана сыграл в четырех матчах за первую команду «Полесья». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.