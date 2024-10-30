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Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 09:41 | Обновлено 30 октября 2024, 10:08
332
0

«Понимает, как играть». Оценены шансы Усика дебютировать в УПЛ

Евгений Морозко поражен футбольным интеллектом известного боксера

30 октября 2024, 09:41 | Обновлено 30 октября 2024, 10:08
332
0
«Понимает, как играть». Оценены шансы Усика дебютировать в УПЛ
ФК Полесье. Александр Усик

Полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Морозко высказался о перспективах известного украинского боксера Александра Усика в составе своего бывшего клуба – житомирского «Полесья».

– Буткевич пригласил Усика. Это его друг или это больше какая-то такая составляющая медийности?

– Я думаю, в первую очередь это друг, товарищ его. Не знаю даже, где они познакомились, когда это получилось. Ну, и медиа, конечно. Это пиар для клуба, как ни крути. Кто бы что ни говорил, это пиар на весь мир. Когда он даже на бой с Фьюри выходил - костюм «Полесье», сзади было написано. Он и человек... На сборах, когда он приехал к нам, мы думали: «Ну как Усик вообще будет играть в футбол?» Я тебе скажу: да, он где-то не настолько координирован, как мы, но он понимает футбол так, как мы, понимает, как играть. У него, может, не то мастерство, конечно, но понимание игры у него на высоком уровне.

– Думаешь, он сыграет за «Полесье»?

– 99%, что сыграет.

– В УПЛ?

– Да.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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Евгений Морозко Полесье Житомир Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Геннадий Буткевич Александр Усик
Дмитро Вербинський Источник: Брутальный футбол
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