«Понимает, как играть». Оценены шансы Усика дебютировать в УПЛ

Полузащитник ровенского «Вереса» Евгений Морозко высказался о перспективах известного украинского боксера Александра Усика в составе своего бывшего клуба – житомирского «Полесья».

– Буткевич пригласил Усика. Это его друг или это больше какая-то такая составляющая медийности?

– Я думаю, в первую очередь это друг, товарищ его. Не знаю даже, где они познакомились, когда это получилось. Ну, и медиа, конечно. Это пиар для клуба, как ни крути. Кто бы что ни говорил, это пиар на весь мир. Когда он даже на бой с Фьюри выходил - костюм «Полесье», сзади было написано. Он и человек... На сборах, когда он приехал к нам, мы думали: «Ну как Усик вообще будет играть в футбол?» Я тебе скажу: да, он где-то не настолько координирован, как мы, но он понимает футбол так, как мы, понимает, как играть. У него, может, не то мастерство, конечно, но понимание игры у него на высоком уровне.

– Думаешь, он сыграет за «Полесье»?

– 99%, что сыграет.

– В УПЛ?

– Да.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.