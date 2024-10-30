Гвардиола предупредил нового тренера МЮ о возможных проблемах в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал возможное назначение Рубена Аморима новым тренером «Манчестер Юнайтед»:

«Новому тренеру важно понимать, что он столкнется с многими проблемами. У него есть опыт, но мы не знаем, как это сработает в АПЛ. Мой опыт помог мне, но как себя покажет Аморим я не знаю. Он должен понимать, что не все будет зависеть от него. Команда, футболисты, врачи, физиотерапевты, структура клуба – это те вещи, на которые нужно обращать внимание.

Я думаю, что Амориму не нужны мои советы. Его команда точно знает, что делает. Мы должны понимать, что клубы отличаются друг от друга. Если одно решение сработает у вас, то не факт, что оно будет успешным в другой команде.

Я слышал много хороших отзывов про нового тренера. В этом сезоне его «Спортинг» отлично играет, он не имеет поражений в чемпионате Португалии», – подытожил Гвардиола.

Ранее стало известно, что Рубен Аморим является главным кандидатом на пост главного тренера команды АПЛ.