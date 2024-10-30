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Англия
30 октября 2024, 11:59 | Обновлено 30 октября 2024, 12:20
682
0

Известны 3 игрока, которых Аморим захочет забрать из Спортинга в МЮ

Тренер рассчитывает на «своих» на «Олд Траффорд»

30 октября 2024, 11:59 | Обновлено 30 октября 2024, 12:20
682
0
Известны 3 игрока, которых Аморим захочет забрать из Спортинга в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

39-летний португальский специалист Рубен Аморим может стать новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед», который нуждается в наставнике после увольнения нидерландца Эрика тен Хага.

Если уроженец Лиссабона сменит клуб «Спортинг», который он сейчас возглавляет, на «Манчестер Юнайтед», то затем захочет видеть в стане «красных дьяволых» кое-кого из своих нынешних подопечных.

Сообщается, что в шорт-листе Аморима первых подписаний в «Манчестер Юнайтед» значатся игроки «Спортинга» Гонсалу Инасиу (23 года), Маркус Эдвардс (25 лет) и Педру Гонсалвеш (26 лет).

Напомним, ранее легенда «Манчестер Юнайтед» рассказал, где может быть команда в АПЛ при Амориме.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Гонсалу Инасиу Маркус Эдвардс Педру Гонсалвеш
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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