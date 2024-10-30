Известны 3 игрока, которых Аморим захочет забрать из Спортинга в МЮ
Тренер рассчитывает на «своих» на «Олд Траффорд»
39-летний португальский специалист Рубен Аморим может стать новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед», который нуждается в наставнике после увольнения нидерландца Эрика тен Хага.
Если уроженец Лиссабона сменит клуб «Спортинг», который он сейчас возглавляет, на «Манчестер Юнайтед», то затем захочет видеть в стане «красных дьяволых» кое-кого из своих нынешних подопечных.
Сообщается, что в шорт-листе Аморима первых подписаний в «Манчестер Юнайтед» значатся игроки «Спортинга» Гонсалу Инасиу (23 года), Маркус Эдвардс (25 лет) и Педру Гонсалвеш (26 лет).
Напомним, ранее легенда «Манчестер Юнайтед» рассказал, где может быть команда в АПЛ при Амориме.
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