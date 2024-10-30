Легенда МЮ рассказал, где может быть команда в АПЛ при Амориме
Пол Скоулз – о возможных результатах манкунианцев в перспективе
Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказал мнение о том, где могут быть манкунианцы под руководством Рубена Аморима, который вскоре может заменить в команде уволенного Эрика тен Хага.
«В лучшем случае Манчестер Юнайтед» может занять 4-е место в АПЛ. Сейчас очень трудно представить, что это произойдет. Вероятно, можно сказать, что 6-е место [более реалистично]», – заявил Скоулз, выступая в программе Overlap Fan Debate.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» после 9 туров занимает 14-е место, имея 11 очков.
Ранее Скоулз критиковал игру «Манчестер Юнайтед» под началом Эрика тен Хага.
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