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Англия
30 октября 2024, 11:38 | Обновлено 30 октября 2024, 11:47
119
0

Легенда МЮ рассказал, где может быть команда в АПЛ при Амориме

Пол Скоулз – о возможных результатах манкунианцев в перспективе

30 октября 2024, 11:38 | Обновлено 30 октября 2024, 11:47
119
0
Легенда МЮ рассказал, где может быть команда в АПЛ при Амориме
Overlap. Пол Скоулз

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказал мнение о том, где могут быть манкунианцы под руководством Рубена Аморима, который вскоре может заменить в команде уволенного Эрика тен Хага.

«В лучшем случае Манчестер Юнайтед» может занять 4-е место в АПЛ. Сейчас очень трудно представить, что это произойдет. Вероятно, можно сказать, что 6-е место [более реалистично]», – заявил Скоулз, выступая в программе Overlap Fan Debate.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» после 9 туров занимает 14-е место, имея 11 очков.

Ранее Скоулз критиковал игру «Манчестер Юнайтед» под началом Эрика тен Хага.

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Рубен Аморим Пол Скоулз Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрик тен Хаг
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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