Легенда МЮ рассказал, где может быть команда в АПЛ при Амориме

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказал мнение о том, где могут быть манкунианцы под руководством Рубена Аморима, который вскоре может заменить в команде уволенного Эрика тен Хага.

«В лучшем случае Манчестер Юнайтед» может занять 4-е место в АПЛ. Сейчас очень трудно представить, что это произойдет. Вероятно, можно сказать, что 6-е место [более реалистично]», – заявил Скоулз, выступая в программе Overlap Fan Debate.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» после 9 туров занимает 14-е место, имея 11 очков.

Ранее Скоулз критиковал игру «Манчестер Юнайтед» под началом Эрика тен Хага.