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  4. Сыграет ли Цыганков? Жирона не смогла найти 23 футболистов на Кубок Испании
Испания
30 октября 2024, 12:03 |
478
0

Сыграет ли Цыганков? Жирона не смогла найти 23 футболистов на Кубок Испании

Количество травмированных никак не уменьшается

30 октября 2024, 12:03 |
478
0
Сыграет ли Цыганков? Жирона не смогла найти 23 футболистов на Кубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 30 октября, «Жирона» сыграет на выезде в матче 1/64 Кубка Испании. Соперником команды станет представитель четвертого дивизиона «Эстремадура».

Главный тренер «Жироны» не сможет предоставить отдых многим игрокам основы из-за большого количества травмированных футболистов. На этот матч команда, в которой играет украинец Виктор Цыганков, не сумела заполнить полностью заявку из 23 футболистов. Три места в списке остались вакантными.

Цыганков не сможет попасть сыграть в этом матче, так как только недавно вернулся к тренировкам и еще не набрал оптимальную форму. Медицинский штаб «Жироны» считает, что украинец сможет выйти на поле в середине ноября.

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Кубок Испании по футболу Жирона заявка Виктор Цыганков
Микола Титюк Источник: Football Espana
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