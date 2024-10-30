Сыграет ли Цыганков? Жирона не смогла найти 23 футболистов на Кубок Испании
Количество травмированных никак не уменьшается
В среду, 30 октября, «Жирона» сыграет на выезде в матче 1/64 Кубка Испании. Соперником команды станет представитель четвертого дивизиона «Эстремадура».
Главный тренер «Жироны» не сможет предоставить отдых многим игрокам основы из-за большого количества травмированных футболистов. На этот матч команда, в которой играет украинец Виктор Цыганков, не сумела заполнить полностью заявку из 23 футболистов. Три места в списке остались вакантными.
Цыганков не сможет попасть сыграть в этом матче, так как только недавно вернулся к тренировкам и еще не набрал оптимальную форму. Медицинский штаб «Жироны» считает, что украинец сможет выйти на поле в середине ноября.
📋 CONVOCATÒRIA#ExtremaduraGirona pic.twitter.com/1kaxTYroqI— Girona FC (@GironaFC) October 29, 2024
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