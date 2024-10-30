Шмейхель озвучил амбициозную задачу для Аморима в Манчестер Юнайтед

Легенда «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказал свое мнение о возможном назначении Рубена Аморима на должность главного тренера «красных дьяволов».

«Рубен Аморим – прекрасный кандидат, я в этом убежден. Я также уверен, что он мог бы заменить Пепа Гвардиолу. Это нужно решить сейчас, «Манчестер Юнайтед» должен остановить происшедшее и смотреть в будущее, мы уже потратили столько лет на то, что были не очень хорошими. Мы так сильно отстаем от «Манчестер Сити», так далеко от «Ливерпуля», так далеко от «Арсенала», что этот процесс должен начаться сейчас», – заявил Шмейхель.

Ранее Петр Шмейхель высказал свое мнение об увольнении Эрика тен Хага с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».