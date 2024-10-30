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Англия
30 октября 2024, 12:17 | Обновлено 30 октября 2024, 12:18
520
0

«Меня смущает...». Легенда МЮ нашел проблему в увольнении тен Хага

Петер Шмейхель считает, что нужно было подождать до международной паузы

30 октября 2024, 12:17 | Обновлено 30 октября 2024, 12:18
520
0
«Меня смущает...». Легенда МЮ нашел проблему в увольнении тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказал свое мнение об увольнении Эрика тен Хага с должности главного тренера «красных дьяволов».

«Думаю, это было неизбежно. Думаю, что поражение 4:0 от «Кристалл Пелес» в конце прошлого сезона могло стать концом Эрика тен Хага. Они говорили со всеми, чтобы попытаться найти ему замену. Они разговаривали с другими тренерами и не держали этого в секрете. Он разыграл свою карту очень хорошо, получив новый контракт.

Клуб дал Тэн Хагу новый контракт и сказал, что будет поддерживать его. После восьмого места в прошлом сезоне этот прогресс так и не был реализован. Трудно понять, в каком стиле играет команда.

В конце концов это было неизбежно. Меня смущает выбор времени, казалось бы, нужно было дать кому-то международный перерыв, чтобы он смог приехать и влиться в команду», – сказал Петер.

Ожидается, что новым тренером «Манчестер Юнайтед» станет португалец Рубен Аморим. Сам специалист уже высказался по этому поводу.

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Петер Шмейхель Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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