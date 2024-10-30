«Меня смущает...». Легенда МЮ нашел проблему в увольнении тен Хага
Петер Шмейхель считает, что нужно было подождать до международной паузы
Легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказал свое мнение об увольнении Эрика тен Хага с должности главного тренера «красных дьяволов».
«Думаю, это было неизбежно. Думаю, что поражение 4:0 от «Кристалл Пелес» в конце прошлого сезона могло стать концом Эрика тен Хага. Они говорили со всеми, чтобы попытаться найти ему замену. Они разговаривали с другими тренерами и не держали этого в секрете. Он разыграл свою карту очень хорошо, получив новый контракт.
Клуб дал Тэн Хагу новый контракт и сказал, что будет поддерживать его. После восьмого места в прошлом сезоне этот прогресс так и не был реализован. Трудно понять, в каком стиле играет команда.
В конце концов это было неизбежно. Меня смущает выбор времени, казалось бы, нужно было дать кому-то международный перерыв, чтобы он смог приехать и влиться в команду», – сказал Петер.
Ожидается, что новым тренером «Манчестер Юнайтед» станет португалец Рубен Аморим. Сам специалист уже высказался по этому поводу.
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