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Англия
30 октября 2024, 11:18 | Обновлено 30 октября 2024, 11:26
179
0

Гвардиола признался, что не знает, когда вновь будет играть Де Брюйне

Испанец – о восстановлении бельгийца

30 октября 2024, 11:18 | Обновлено 30 октября 2024, 11:26
179
0
Гвардиола признался, что не знает, когда вновь будет играть Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола заявил о том, что не в курсе, когда восстановиться полузащитник команды Кевин де Брюйне, который 18 сентября в матче Лиги чемпионов с «Интером» получил мышечное повреждение.

«Я хотел бы вам сказать, и особенно мне хотелось бы это знать, но сейчас я этого не знаю.

Он чувствует себя лучше на тренировках, но должен выйти на тот уровень, который нам нужен для матчей. Когда он бьет по мячу, то у него иногда все еще возникают боли.

Он чувствует себя, в целом, нехорошо, а Кевину нужно чувствовать себя хорошо, чтобы проявить свой огромный талант.

Нам нужно, чтобы игроки возвращались, но что есть, то есть», – заявил Гвардиола.

Ранее Жузеп Гвардиола рассказал, какой еще игрок заслужил Золотой мяч, но не выиграл его.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Манчестер Сити
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