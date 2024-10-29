Гвардиола рассказал, какой еще игрок заслужил ЗМ, но не выиграл его

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, что Винисиус заслужил на награду, так же как и Эрлинг Холанд в прошлом году, когда трофей достался Лионелю Месси.

«Если бы Винисиус выиграл Золотой мяч, это было бы более чем заслуженно! Но получилось как в прошлом сезоне с Эрлингом Халандом... и он не выиграл.

Но Эрлинг был там, он был счастлив, поздравил Месси и сказал: «Хорошо, давайте попробуем сделать это в следующем сезоне!», – отметил Гвардиола.