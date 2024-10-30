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  4. «Он способен это делать». Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале
Англия
30 октября 2024, 10:59 |
438
0

«Он способен это делать». Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале

Наставник «канониров» – о статусе украинца

30 октября 2024, 10:59 |
438
0
«Он способен это делать». Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча с «Престоном» в 1/8 финала Кубка английской лиги, который состоится 30 октября, высказался о роли в команде украинца Александра Зинченко

«Такие решения всегда сложно принимать. Ты принимаешь их с единственным намерением – получить результат, который ты хочешь. Алекс уже много лет доказывает, что он должен делать и что он способен это делать», – рассказал Артета.

Ранее Александр Зинченко выступил с шокирующим признанием, что в свое время мог потерять ногу.

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Александр Зинченко Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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