«Он способен это делать». Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале
Наставник «канониров» – о статусе украинца
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча с «Престоном» в 1/8 финала Кубка английской лиги, который состоится 30 октября, высказался о роли в команде украинца Александра Зинченко
«Такие решения всегда сложно принимать. Ты принимаешь их с единственным намерением – получить результат, который ты хочешь. Алекс уже много лет доказывает, что он должен делать и что он способен это делать», – рассказал Артета.
Ранее Александр Зинченко выступил с шокирующим признанием, что в свое время мог потерять ногу.
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