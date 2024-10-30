Англия30 октября 2024, 06:10 | Обновлено 30 октября 2024, 06:13
1041
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу Родри и бойкот Золотого мяча от Реала
Хавбек английского клуба Манчестер Сити стал лучшим футболистом 2024 года
30 октября 2024, 06:10 | Обновлено 30 октября 2024, 06:13
1041
0
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал итоги вручения награды Золотой мяч 2024.
Хавбек английского клуба Манчестер Сити Родри стал лучшим футболистом 2024 года и получил Золотой мяч.
Мадридский Реал бойкотировал церемонию награждения, форвард галактикос Винисиус Жуниор занял второе место, Джуд Беллингем стал третьим.
Смотрите реакцию Гвардиолы – в видео на канале Sport.ua на YouTube.
Читайте также:Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу Родри и бойкот Золотого мяча от Реала
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2024, 08:02 7
Награда досталась Родри из «Манчестер Сити»
Теннис | 29 октября 2024, 15:23 0
Киченок сыграет на WTA Finals, жеребьевка соревнований состоится 29 октября в 18:00
Бокс | 29.10.2024, 23:52
Футбол | 30.10.2024, 05:29
Футбол | 29.10.2024, 19:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.10.2024, 06:44 20
28.10.2024, 05:05 16
29.10.2024, 00:47 1
28.10.2024, 02:55
28.10.2024, 23:55 26
28.10.2024, 00:10
28.10.2024, 07:49 6