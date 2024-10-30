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Англия
30 октября 2024, 06:10 | Обновлено 30 октября 2024, 06:13
1041
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу Родри и бойкот Золотого мяча от Реала

Хавбек английского клуба Манчестер Сити стал лучшим футболистом 2024 года

30 октября 2024, 06:10 | Обновлено 30 октября 2024, 06:13
1041
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу Родри и бойкот Золотого мяча от Реала
Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал итоги вручения награды Золотой мяч 2024.

Хавбек английского клуба Манчестер Сити Родри стал лучшим футболистом 2024 года и получил Золотой мяч.

Мадридский Реал бойкотировал церемонию награждения, форвард галактикос Винисиус Жуниор занял второе место, Джуд Беллингем стал третьим.

Смотрите реакцию Гвардиолы – в видео на канале Sport.ua на YouTube.

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу Родри и бойкот Золотого мяча от Реала

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Жузеп Гвардиола Родри Манчестер Сити Реал Мадрид видео пресс-конференция бойкот Золотой мяч
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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