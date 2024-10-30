Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал итоги вручения награды Золотой мяч 2024.

Хавбек английского клуба Манчестер Сити Родри стал лучшим футболистом 2024 года и получил Золотой мяч.

Мадридский Реал бойкотировал церемонию награждения, форвард галактикос Винисиус Жуниор занял второе место, Джуд Беллингем стал третьим.

Смотрите реакцию Гвардиолы – в видео на канале Sport.ua на YouTube.

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу Родри и бойкот Золотого мяча от Реала