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  4. Источник: два арбитра УПЛ прошли полиграф. Что показала техника?
Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 04:23 | Обновлено 30 октября 2024, 04:56
302
0

Источник: два арбитра УПЛ прошли полиграф. Что показала техника?

Алексей Деревинский и Дмитрий Панчишин проверены на детекторе лжи

30 октября 2024, 04:23 | Обновлено 30 октября 2024, 04:56
302
0
Источник: два арбитра УПЛ прошли полиграф. Что показала техника?
ФК Динамо. Алексей Деревинский

Арбитры Алексей Деревинский и Дмитрий Панчишин прошли процедуру собеседования на полиграфе – детекторе лжи.

Они причастны к ошибочному назначению пенальти в ворота Александрии в матче 9-го тура УПЛ с Рухом (1:1), сообщает ТаТоТаке.

По предварительным результатам специалисты-полиграфологи не обнаружили у обоих судей признаков заангажированности в какой-либо форме. Все указывает на то, что ошибки явились следствием человеческого фактора, профессиональной оплошностью.

Ранее Деревинский в статусе арбитра в поле назначил ошибочный пенальти в матче 4-го тура между командами Рух и Заря.

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Алексей Деревинский Дмитрий Панчишин судейство чемпионат Украины по футболу пенальти Александрия Украинская Премьер-лига Дмитрий Китаев Рух Львов Александрия - Рух ТаТоТаке полиграф
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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