Источник: два арбитра УПЛ прошли полиграф. Что показала техника?
Алексей Деревинский и Дмитрий Панчишин проверены на детекторе лжи
Арбитры Алексей Деревинский и Дмитрий Панчишин прошли процедуру собеседования на полиграфе – детекторе лжи.
Они причастны к ошибочному назначению пенальти в ворота Александрии в матче 9-го тура УПЛ с Рухом (1:1), сообщает ТаТоТаке.
По предварительным результатам специалисты-полиграфологи не обнаружили у обоих судей признаков заангажированности в какой-либо форме. Все указывает на то, что ошибки явились следствием человеческого фактора, профессиональной оплошностью.
Ранее Деревинский в статусе арбитра в поле назначил ошибочный пенальти в матче 4-го тура между командами Рух и Заря.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киченок сыграет на WTA Finals, жеребьевка соревнований состоится 29 октября в 18:00
Венсан Гарсия заявил, что присутствие Беллингема и Карвахаля в топ-5 повлияло на это