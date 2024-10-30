Источник: два арбитра УПЛ прошли полиграф. Что показала техника?

Арбитры Алексей Деревинский и Дмитрий Панчишин прошли процедуру собеседования на полиграфе – детекторе лжи.

Они причастны к ошибочному назначению пенальти в ворота Александрии в матче 9-го тура УПЛ с Рухом (1:1), сообщает ТаТоТаке.

По предварительным результатам специалисты-полиграфологи не обнаружили у обоих судей признаков заангажированности в какой-либо форме. Все указывает на то, что ошибки явились следствием человеческого фактора, профессиональной оплошностью.

Ранее Деревинский в статусе арбитра в поле назначил ошибочный пенальти в матче 4-го тура между командами Рух и Заря.