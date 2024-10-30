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30 октября 2024, 00:51 | Обновлено 30 октября 2024, 00:52
44
0

Рекордное снижение числа клубных воспитанников в европейском футболе

Куда исчезают игроки академий?

30 октября 2024, 00:51 | Обновлено 30 октября 2024, 00:52
44
0
Рекордное снижение числа клубных воспитанников в европейском футболе

Недавний отчет от CIES подчеркивает тревожную тенденцию в европейском футболе: процент игроков, подготовленных в клубах, достиг рекордно низкого уровня – всего 15,9% в 2024 году, по сравнению с 22,9% в 2009 году. Это говорит о том, что клубы все чаще полагаются на внешние трансферы, а не на развитие юных талантов.

Термин «клубно подготовленные» игроки относится к тем, кто провел не менее трех лет в клубе в возрасте от 15 до 21 года.

Хотя общее снижение числа клубных воспитанников ставит под сомнение традиции многих европейских клубов, такие академии, как «Ла Масия», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс» остаются примером для других команд, показывая, что молодежное развитие может быть основой спортивного успеха, а также на нем можно неплохо заработать, например как переход Жоау Фелиша из «Бенфики» за рекордные 127 миллионов евро в «Атлетико».

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рекорд Бенфика
Марк Кужим
Марк Кужим Sport.ua
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