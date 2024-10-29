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Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 22:59 | Обновлено 29 октября 2024, 23:18
52
0

КЛИМЧУК: «У Руха есть свой Родри. После матча пели: Пидгура on Fire»

Нападающий «Руха» дал комментарий после победы над «Карпатами»

29 октября 2024, 22:59 | Обновлено 29 октября 2024, 23:18
52
0
КЛИМЧУК: «У Руха есть свой Родри. После матча пели: Пидгура on Fire»
ФК Рух. Юрий Климчук

Нападающий «Руха» Юрий Климчук дал комментарий после победы над «Карпатами» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Мы довольны, ведь хорошо подготовились к игре и сделали правильные выводы после первого матча с «Карпатами». Я выходил на поле, чтобы прибавить команде эмоций и победить. У нас играют молодые ребята, и им еще тяжело быть под таким давлением. Но мы справились и рады, что порадовали болельщиков победой. Благодарим наших военных за то, что они защищают нас от оккупантов и благодаря воинам у нас есть возможность испытать такие эмоции.

В течение матча у нас было достаточно хороших моментов, чтобы забить гол. Нам это удалось, и «Рух» одержало заслуженную победу. Пока не смотрел статистику, но казалось, что мы доминировали в этом матче.

Все были настроены на победу в игре с Карпатами. У каждого в команде горели глаза, потому что результат этого матча был важным для Руха. Вчера была церемония вручения Золотого мяча и выиграл Родри. У нас есть свой Родри, так что после гола мы все пели «Пидгура On Fire», ведь Денис (Пидгурский) – один из лидеров «Рух» и доказал это на поле.

Нам не хватало положительных результатов в последнее время, но нужно спокойно реагировать на эту победу. Сделаем выводы из этого матча и будем готовиться к следующим поединкам и попытаемся забивать больше голов в предстоящих играх».

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Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Рух Львов Денис Пидгурский Рух - Карпаты Юрий Климчук Родри
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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