КЛИМЧУК: «У Руха есть свой Родри. После матча пели: Пидгура on Fire»

Нападающий «Руха» Юрий Климчук дал комментарий после победы над «Карпатами» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Мы довольны, ведь хорошо подготовились к игре и сделали правильные выводы после первого матча с «Карпатами». Я выходил на поле, чтобы прибавить команде эмоций и победить. У нас играют молодые ребята, и им еще тяжело быть под таким давлением. Но мы справились и рады, что порадовали болельщиков победой. Благодарим наших военных за то, что они защищают нас от оккупантов и благодаря воинам у нас есть возможность испытать такие эмоции.

В течение матча у нас было достаточно хороших моментов, чтобы забить гол. Нам это удалось, и «Рух» одержало заслуженную победу. Пока не смотрел статистику, но казалось, что мы доминировали в этом матче.

Все были настроены на победу в игре с Карпатами. У каждого в команде горели глаза, потому что результат этого матча был важным для Руха. Вчера была церемония вручения Золотого мяча и выиграл Родри. У нас есть свой Родри, так что после гола мы все пели «Пидгура On Fire», ведь Денис (Пидгурский) – один из лидеров «Рух» и доказал это на поле.

Нам не хватало положительных результатов в последнее время, но нужно спокойно реагировать на эту победу. Сделаем выводы из этого матча и будем готовиться к следующим поединкам и попытаемся забивать больше голов в предстоящих играх».