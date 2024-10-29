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Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 22:43 | Обновлено 29 октября 2024, 22:48
166
0

ПОНОМАРЕВ: «Ютуберы и журналисты рассказывают, как надо играть Руху»

Коуч львовской команды поделился эмоциями после матча Кубка с Карпатами

29 октября 2024, 22:43 | Обновлено 29 октября 2024, 22:48
166
0
ПОНОМАРЕВ: «Ютуберы и журналисты рассказывают, как надо играть Руху»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер Руха Виталий Пономарев прокомментировал победу над Карпатами (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Любая победа – приятная. Сейчас «Рух» был не в лучшем состоянии, ведь не все у нас получалось так, как мы того хотели. Поэтому я благодарен всей команде, что нам удалось одержать эту важную победу.

Предварительные неудачные матчи – моя вина, а не футболистов. Не все понимают, как развивается команда. Ютуберы и журналисты рассказывают, как должно играть «Рух». Но многие забывают, что средний возраст наших игроков – 21,5 лет. Я не видел в Украине таких молодых команд по сравнению с другими соперниками. На наших футболистов создается лишнее давление и я хочу поблагодарить ребят за то, что они с этим давлением справились.

Я доволен реакцией ребят на предыдущие неудачи. Команда продемонстрировала характер. Давно знаю этих игроков и очень горд, что имею возможность работать с такими качественными футболистами и могу на них положиться. 95% этих ребят – воспитанники западного региона. И на юношеском уровне, и на профессиональном, я верил в них. У некоторых из наших игроков есть потенциал играть за сборную Украины, а часть футболистов уже вызывается в молодежную сборную Украины.

Во всех игровых аспектах «Рух» было лучше «Карпат». Мы внесли коррективы в свою игру после нашей предыдущей встречи, но не отошли от своих игровых принципов. В чемпионате мы играли в похожем стиле, но тогда включился момент психологии. Произошла ошибка при стандарте и игрок не доиграл эпизод до конца, когда соперник забил гол. Тогда ребята перегорели, а в кубковом матче они вышли на поле более раскрепощенными и играли увереннее. Главное, продолжать двигаться в том направлении, которое мы выбрали, и следовали своей стратегии. Игроки «Руха» будут развиваться, и тогда у клуба все будет хорошо.

Это не самая важная моя победа как тренера, ведь как я уже отмечал, для меня важен каждый матч. Карпаты – такой же соперник для нас, как и другие команды. Но победа в кубке важна тем, что здесь все зависит от одного матча, в то время как в чемпионате есть возможность исправить ситуацию в следующих играх. Что касается Кубка Украины, то у «Руха» нет задачи на этот турнир, ведь мы играем от игры к игре и в каждом матче должны бороться за победу».

Видео гола и обзор матча

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Кубок Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Рух Львов Виталий Пономарев Рух - Карпаты
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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