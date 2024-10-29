ПИДГУРСКИЙ: «Отрабатываю такие удары. Не удержался от слез»

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский, автор победного гола в ворота «Карпат» (1:о), дал послематчевой комментарий после игры 1/8 финала Кубка Украины:

«Сейчас эмоции переполняют, я не сдержал слез, ведь это очень важно для меня. Я отрабатываю такие удары и хочу поблагодарить Виталия Романюка, ведь чуть ли не каждый день после тренировок мы остаемся и работаем над ударами. Похожие моменты мы тренировали два дня назад, и Виталий Викторович сказал: «Ты выйдешь и забьешь». Я – опорный полузащитник и в игре часто возникают моменты, когда можно ударить издалека, и так произошло в эпизоде ​​с забитым голом. Моя семья приехала поддержать меня и после гола, я показал им сердечко. В первую очередь это для моего племянника и сестры.

У нас сейчас непростая ситуация, прежде всего, в психологическом плане, ведь мы не побеждали почти 2 месяца. Это тяжело для молодых игроков. Перед игрой я говорил с ребятами и сказал, что у нас с сегодняшнего дня наступит белая полоса. Надеюсь, что нам удастся ее продолжить. В предыдущих матчах победы были близки, но нам чего-то не хватало и мы упускали положительный результат. Потому мы рады, что нам удалось победить. Для нас эти дерби – хороший опыт.

Благодарю болельщиков за эту замечательную атмосферу. При случае приглашаю их посетить и следующие наши домашние матчи, чтобы поддержать команду. Зрители мотивируют нас, придают воодушевления и уверенности в себе. Хочется радовать их победами.

В среду у нас будет выходной. Необходимо немного успокоиться после победы над «Карпатами». Далее мы будем готовиться уже к следующему матчу, потому что для нас каждая игра важна. «Кривбасс» – хорошая команда, которая играла в еврокубках, и мы будем серьезно настраиваться на этот поединок».