ЛОПЫРЕНОК: «Едем в Городенку только за победой»

Защитник черновицкой «Буковины» Максим Лопыренок поделился настроением команды перед матчем 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда встретится с клубом «Пробой» из Городенки.

«Все с нетерпением ждут этот матч, ведь есть возможность пробиться в четвертьфинал. Мы будем выходить на поле с целью воплотить свои идеи. Едем в Городенку только за победой.

После игры с «Эпицентром» у нас было достаточно времени для подготовки. Уже разобрали ошибки, чтобы не повторять их в будущем.

К команде из Городенки относимся с уважением и знаем, что там есть много хороших футболистов. Это будет непростая игра. Соперник будет бороться до последней минуты, ведь для них это также исторический момент», — отметил Лопыренок.

Напомним, ранее сообщалось, что на кубковом матче между «Вересом» и «Оболонью» система VAR не будет использоваться.