Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛОПЫРЕНОК: «Едем в Городенку только за победой»
Кубок Украины
29 октября 2024, 20:48 | Обновлено 29 октября 2024, 22:04
790
0

ЛОПЫРЕНОК: «Едем в Городенку только за победой»

30 октября черновицкая Буковина проведет выездной матч Кубка Украины против Пробоя

29 октября 2024, 20:48 | Обновлено 29 октября 2024, 22:04
790
0
ЛОПЫРЕНОК: «Едем в Городенку только за победой»
ФК Буковина Максим Лопыренок

Защитник черновицкой «Буковины» Максим Лопыренок поделился настроением команды перед матчем 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда встретится с клубом «Пробой» из Городенки.

«Все с нетерпением ждут этот матч, ведь есть возможность пробиться в четвертьфинал. Мы будем выходить на поле с целью воплотить свои идеи. Едем в Городенку только за победой.

После игры с «Эпицентром» у нас было достаточно времени для подготовки. Уже разобрали ошибки, чтобы не повторять их в будущем.

К команде из Городенки относимся с уважением и знаем, что там есть много хороших футболистов. Это будет непростая игра. Соперник будет бороться до последней минуты, ведь для них это также исторический момент», — отметил Лопыренок.

Напомним, ранее сообщалось, что на кубковом матче между «Вересом» и «Оболонью» система VAR не будет использоваться.

По теме:
ПОНОМАРЕВ: «На игроков Руха идет давление. Много разговоров в прессе»
ЛУПАШКО: «Настоящее дерби. Мы хотели одержать две победы над Рухом»
Рух – Карпаты – 1:0. Решающий гол на 78-й в кубке. Видеообзор матча
Пробой Городенка Буковина Черновцы Максим Лопыренок Кубок Украины по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
Футбол | 29 октября 2024, 05:13 2
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда

Неожиданная встреча в Лондоне...

ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»
Футбол | 29 октября 2024, 19:10 19
ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»
ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»

Александр рассказал, почему покинул «Шахтер»

Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29.10.2024, 20:46
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Футбол | 29.10.2024, 01:33
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Футбол | 28.10.2024, 23:55
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 16
Футбол
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
29.10.2024, 07:46 13
Футбол
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 6
Бокс
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32
Бокс
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем