Кубковый матч между Вересом и Оболонью пройдет без системы VAR

Главным арбитром матча будет 35-летний Александр Соловьян из Киевской области. Помогать ему будут ассистенты Сергей Дарийчук и Михаил Юхименко. Четвертым арбитром будет работать Дмитрий Осауленко.

Система VAR на стадионе «Авангард» в Ривне не будет задействована.

«Верес» и „Оболонь“ встречались в своей истории 8 раз: 4 матча команды провели в Первой лиге Украины, 2 - в Премьер-лиге. Один поединок был в Кубке Украины, и еще один раз команды сыграли товарищеский матч.

По количеству побед счет 4:1 в пользу «Вереса», и еще 3 матча завершились вничью.

30 октября команды сойдутся в 1/8 финала Кубка Украины. Матч начнется в 18:00.

Напомним, ранее сообщалось, что перволиговый клуб «ЮКСА» планирует одержать победу в кубковом матче против «Александрии».