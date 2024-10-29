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Кубок Украины
29 октября 2024, 19:35 | Обновлено 29 октября 2024, 20:10
310
0

ВИДЕО. Перволиговый клуб ЮКСА готовится дать бой Александрии

30 октября клуб из Тарасовки будет принимать лидера Премьер-лиги

29 октября 2024, 19:35 | Обновлено 29 октября 2024, 20:10
310
0
ВИДЕО. Перволиговый клуб ЮКСА готовится дать бой Александрии
ФК ЮКСА

30 октября «ЮКСА» будет принимать «Александрию» в 1/8 финала Кубка Украины.

Перволиговый клуб очень серьезно готовится к этому матчу и стремится не только дать бой лидеру Премьер-лиги, но и попытаться пройти в четвертьфинал.

Игрок клуба из Тарасовки Никита Ситников, воспитанник футбольной академии «Александрии», рассказал, чего ожидает от игры.

«Александрия» - очень хорошая и мотивированная команда. Тем более, у них был не очень удачный прошлый сезон. В этом сезоне подопечные Руслана Ротаня показывают качественный футбол.

К тому же команда укомплектована опытными футболистами», — прокомментировал Ситников.

Богдан Мышенко, который также находился в составе «Александрии» и играл за основную команду, дал свой комментарий накануне матча.

«Это моя бывшая команда, где я провел замечательные годы своей карьеры. Но сейчас для меня главное, чтобы моя нынешняя команда получила положительный результат», — отметил Мышенко.

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Кубок Украины по футболу ЮКСА Тарасовка Александрия Богдан Мышенко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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