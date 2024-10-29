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29 октября 2024, 17:38 |
1302
0

ФОТО. Киевское Динамо отправилось в Полтаву на матч Кубка Украины

Поединок 1/8 финала состоится 30 октября в 15:30

29 октября 2024, 17:38 |
1302
0
ФОТО. Киевское Динамо отправилось в Полтаву на матч Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик

Киевское «Динамо» отправилось в Полтаву на матч 1/8 финала Кубка Украины.

Поединок «Ворскла» – «Динамо» состоится 30 октября в 15:30. Команды сыграют в Полтаве, на стадионе «Ворскла» имени Бутовского.

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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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