Другие новости29 октября 2024, 17:38 |
1302
0
ФОТО. Киевское Динамо отправилось в Полтаву на матч Кубка Украины
Поединок 1/8 финала состоится 30 октября в 15:30
29 октября 2024, 17:38 |
1302
0
Киевское «Динамо» отправилось в Полтаву на матч 1/8 финала Кубка Украины.
Поединок «Ворскла» – «Динамо» состоится 30 октября в 15:30. Команды сыграют в Полтаве, на стадионе «Ворскла» имени Бутовского.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 28 октября 2024, 19:13 0
Испанец прокомментировал эпопею вокруг ЗМ
Футбол | 29 октября 2024, 06:44 13
Венсан Гарсия заявил, что присутствие Беллингема и Карвахаля в топ-5 повлияло на это
Футбол | 29.10.2024, 17:38
Футбол | 29.10.2024, 11:36
Футбол | 29.10.2024, 04:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
28.10.2024, 05:05 16
28.10.2024, 23:45 30
28.10.2024, 07:49 6
28.10.2024, 00:01 6
28.10.2024, 10:06 19
29.10.2024, 07:46 12
28.10.2024, 00:31 5