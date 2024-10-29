Руслан Бабенко восстановился после травмы

32-летний полузащитник житомирского «Полесья» Руслан Бабенко сообщил, что уже вернулся к тренировкам после травмы.

«Я не помню, чтобы в моей карьере был такой тяжелый период. Много работал в зале, уделял много времени восстановлению, и, можно сказать, что физические кондиции еще не на самом высоком уровне. Но с каждой тренировкой чувствую себя лучше.

Очень скучал по матчам. Прежде всего хочу поблагодарить весь медицинский персонал, физиотерапевтов, тренеров, с которыми я проходил реабилитацию. Очень рад вернуться. Впереди самый важный период первой части сезона. С нетерпением жду этих матчей и надеюсь, что смогу помочь команде», - отметил Бабенко.

Руслан Бабенко получил травму задней поверхности бедра в матче 8-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (3:1).

Напомним, ранее сообщалось, что Руслан Малиновский восстанавливается после травмы в спортивном зале.