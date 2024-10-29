Артета сообщил о травме центрального защитника

26-летний защитник «Арсенала» Габриэль получил травму колена. Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо, который процитировал главного тренера канониров Микеля Артету.

«Врачи еще оценивают его состояние, но кажется, что все не выглядит так плохо. Пока рано что-то прогнозировать, но надеемся, что он не будет выбывать надолго», — прокомментировал Артета.

Габриэль в этом сезоне сыграл за «Арсенал» 9 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Также он успел сыграть 3 игры в Лиге чемпионов и 2 раза выходил на поле в Кубке Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков восстановился после травмы.