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Кубок Украины
29 октября 2024, 17:44 | Обновлено 29 октября 2024, 18:50
747
1

Динамо сыграет с Ворсклой в желто-синей форме

30-го октября в Полтаве состоится матч 1/8 финала Кубка Украины

29 октября 2024, 17:44 | Обновлено 29 октября 2024, 18:50
747
1
Динамо сыграет с Ворсклой в желто-синей форме
УПЛ

Киевское «Динамо» сыграет кубковый матч против полтавской «Ворсклы», который состоится 30 октября в Полтаве, в комбинированном сине-желтом комплекте. Оргкомитет также утвердил, что голкипер киевлян будет выступать в черной форме.

Полтавская «Ворскла» сыграет в белых футболках и шортах, а голкипер будет в красной экипировке.

Всего киевское «Динамо» встречалось с «Ворсклой» 53 раза. 40 побед на счету киевлян, «Ворскла» выигрывала лишь 4 раза, а еще 9 матчей закончились вничью.

В Кубке Украины команды встречались трижды. В этих матчах трижды побеждали динамовцы (дважды в основное время и один раз в серии пенальти).

Напомним, ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отправилось на кубковый матч против «Ворсклы».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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