Динамо сыграет с Ворсклой в желто-синей форме

Киевское «Динамо» сыграет кубковый матч против полтавской «Ворсклы», который состоится 30 октября в Полтаве, в комбинированном сине-желтом комплекте. Оргкомитет также утвердил, что голкипер киевлян будет выступать в черной форме.

Полтавская «Ворскла» сыграет в белых футболках и шортах, а голкипер будет в красной экипировке.

Всего киевское «Динамо» встречалось с «Ворсклой» 53 раза. 40 побед на счету киевлян, «Ворскла» выигрывала лишь 4 раза, а еще 9 матчей закончились вничью.

В Кубке Украины команды встречались трижды. В этих матчах трижды побеждали динамовцы (дважды в основное время и один раз в серии пенальти).

Напомним, ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отправилось на кубковый матч против «Ворсклы».