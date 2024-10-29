Динамо сыграет с Ворсклой в желто-синей форме
30-го октября в Полтаве состоится матч 1/8 финала Кубка Украины
Киевское «Динамо» сыграет кубковый матч против полтавской «Ворсклы», который состоится 30 октября в Полтаве, в комбинированном сине-желтом комплекте. Оргкомитет также утвердил, что голкипер киевлян будет выступать в черной форме.
Полтавская «Ворскла» сыграет в белых футболках и шортах, а голкипер будет в красной экипировке.
Всего киевское «Динамо» встречалось с «Ворсклой» 53 раза. 40 побед на счету киевлян, «Ворскла» выигрывала лишь 4 раза, а еще 9 матчей закончились вничью.
В Кубке Украины команды встречались трижды. В этих матчах трижды побеждали динамовцы (дважды в основное время и один раз в серии пенальти).
Напомним, ранее сообщалось, что киевское «Динамо» отправилось на кубковый матч против «Ворсклы».
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