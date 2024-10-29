Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав сборной Украины на матч квалификации женского ЧЕ
Чемпионат Европы
29 октября 2024, 17:03 |
182
0

Назван стартовый состав сборной Украины на матч квалификации женского ЧЕ

Украинская команда в Кишиневе принимает сборную Турции в ответном матче

29 октября 2024, 17:03 |
182
0
Назван стартовый состав сборной Украины на матч квалификации женского ЧЕ
УАФ

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф квалификации Евро-2025 играет с командой Турции.

Ответный поединок украинки проведут 29 октября в 18:00 в Кишиневе на стадионе Зимбру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра прошла 25 октября в Стамбуле, подопечные Владимира Пятенко сыграли вничью с соперницами из Турции (1:1).

Победитель противостояния между Украиной и Турцией сыграет в решающем раунде квалификации против Греции или Бельгии (0:0 в первом матче).

Назван стартовый состав сборной Украины на матч квалификации женского ЧЕ

Украина: Самсон, Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская, Петрик, Химич, Андрухив, Калинина, Овдийчук, Кравчук

Запас: Бондарчук, Боклач, Подольская, Котик, Семкив, Гирин, Козлова, Шевчук, Ольхова, Панцулая, Молодюк, Глущенко

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч Рух – Карпаты
Украина (ж) – Турция (ж). Текстовая трансляция матча
Сыграет ли Довбик? Юрич назвал стартовый состав Ромы на матч с Фиорентиной
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко женская сборная Турции по футболу Украина - Турция чемпионат Европы по футболу среди женщин стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Футбол | 28 октября 2024, 18:31 23
Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»

ЗМ достанется Родри

Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2024, 16:00 1
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Кубковое львовское дерби обещает стать даже более горячим, чем в чемпионате

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 29.10.2024, 01:59
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Футбол | 28.10.2024, 23:45
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Футбол | 29.10.2024, 09:50
Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49 6
Бокс
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 13
Футбол
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 9
Футбол
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
27.10.2024, 18:05 14
Футбол
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 6
Бокс
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
28.10.2024, 00:31 5
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
28.10.2024, 05:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем