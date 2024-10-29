Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф квалификации Евро-2025 играет с командой Турции.

Ответный поединок украинки проведут 29 октября в 18:00 в Кишиневе на стадионе Зимбру.

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Первая игра прошла 25 октября в Стамбуле, подопечные Владимира Пятенко сыграли вничью с соперницами из Турции (1:1).

Победитель противостояния между Украиной и Турцией сыграет в решающем раунде квалификации против Греции или Бельгии (0:0 в первом матче).

Назван стартовый состав сборной Украины на матч квалификации женского ЧЕ

Украина: Самсон, Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская, Петрик, Химич, Андрухив, Калинина, Овдийчук, Кравчук

Запас: Бондарчук, Боклач, Подольская, Котик, Семкив, Гирин, Козлова, Шевчук, Ольхова, Панцулая, Молодюк, Глущенко