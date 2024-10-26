Украина – Турция. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 29 октября в 18:00 поединок квалификации Евро-2025
Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф квалификации Евро-2025 играет с командой Турции.
Ответный поединок украинки проведут 29 октября в 18:00 в Кишиневе на стадионе Зимбру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра прошла 25 октября в Стамбуле, подопечные Владимира Пятенко сыграли вничью с соперницами из Турции (1:1).
Победитель противостояния между Украиной и Турцией сыграет в решающем раунде квалификации против Греции или Бельгии (0:0 в первом матче).
Турция – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE
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