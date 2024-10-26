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Чемпионат Европы
26 октября 2024, 08:23 | Обновлено 26 октября 2024, 08:29
18
0

Украина – Турция. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 октября в 18:00 поединок квалификации Евро-2025

26 октября 2024, 08:23 | Обновлено 26 октября 2024, 08:29
18
0
Украина – Турция. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф квалификации Евро-2025 играет с командой Турции.

Ответный поединок украинки проведут 29 октября в 18:00 в Кишиневе на стадионе Зимбру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра прошла 25 октября в Стамбуле, подопечные Владимира Пятенко сыграли вничью с соперницами из Турции (1:1).

Победитель противостояния между Украиной и Турцией сыграет в решающем раунде квалификации против Греции или Бельгии (0:0 в первом матче).

Турция – Украина. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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