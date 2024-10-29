Манчестер Сити нацелился на 17-летнего таланта Ла Лиги

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении 17-летнего защитника «Барселоны» Пау Кубарси.

Испанские специалисты считают, что каталонский клуб продаст своего таланта за 70 млн евро. Перспективный игрок считается одним из лучших будущих защитников в Испании.

«Барселона» может продать своего игрока, так испытывает определенные финансовые трудности. «Манчестер Сити» считает цену в 70 млн приемлемой за таланта и готов купить футболиста, чтобы надолго закрыть вопрос с позицией защитника.

В этом сезоне Пау Кубарси провел все 11 матчей чемпионата и отличился одной результативной передачей. Он является воспитанником «Барселоны», однако раньше играл за дубль.

Ранее сообщалось, что французский «ПСЖ» попытается подписать Кубарси из-за личного интереса главного тренера Луиса Энрике.