Манчестер Сити нацелился на 17-летнего таланта Ла Лиги
Пау Кубарси заинтересовал клуб Жузепа Гвардиолы
Английский «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении 17-летнего защитника «Барселоны» Пау Кубарси.
Испанские специалисты считают, что каталонский клуб продаст своего таланта за 70 млн евро. Перспективный игрок считается одним из лучших будущих защитников в Испании.
«Барселона» может продать своего игрока, так испытывает определенные финансовые трудности. «Манчестер Сити» считает цену в 70 млн приемлемой за таланта и готов купить футболиста, чтобы надолго закрыть вопрос с позицией защитника.
В этом сезоне Пау Кубарси провел все 11 матчей чемпионата и отличился одной результативной передачей. Он является воспитанником «Барселоны», однако раньше играл за дубль.
Ранее сообщалось, что французский «ПСЖ» попытается подписать Кубарси из-за личного интереса главного тренера Луиса Энрике.
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