Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити нацелился на 17-летнего таланта Ла Лиги
Англия
29 октября 2024, 17:17 |
130
0

Манчестер Сити нацелился на 17-летнего таланта Ла Лиги

Пау Кубарси заинтересовал клуб Жузепа Гвардиолы

29 октября 2024, 17:17 |
130
0
Манчестер Сити нацелился на 17-летнего таланта Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

Английский «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении 17-летнего защитника «Барселоны» Пау Кубарси.

Испанские специалисты считают, что каталонский клуб продаст своего таланта за 70 млн евро. Перспективный игрок считается одним из лучших будущих защитников в Испании.

«Барселона» может продать своего игрока, так испытывает определенные финансовые трудности. «Манчестер Сити» считает цену в 70 млн приемлемой за таланта и готов купить футболиста, чтобы надолго закрыть вопрос с позицией защитника.

В этом сезоне Пау Кубарси провел все 11 матчей чемпионата и отличился одной результативной передачей. Он является воспитанником «Барселоны», однако раньше играл за дубль.

Ранее сообщалось, что французский «ПСЖ» попытается подписать Кубарси из-за личного интереса главного тренера Луиса Энрике.

По теме:
Александр ЗИНЧЕНКО: «Я поклялся никогда больше не говорить по-русски»
Решение принято. Антони будет выставлен на трансфер зимой
ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль Эрика тен Хага»
чемпионат Англии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Английская Премьер-лига Пау Кубарси Жузеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Бокс | 29 октября 2024, 08:32 0
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику

Энди Ли высказался о Тайсоне

Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Футбол | 29 октября 2024, 06:44 13
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус

Венсан Гарсия заявил, что присутствие Беллингема и Карвахаля в топ-5 повлияло на это

ФОТО. Биловар сделал особый подарок дочери Суркиса после матча с Ромой
Футбол | 29.10.2024, 11:08
ФОТО. Биловар сделал особый подарок дочери Суркиса после матча с Ромой
ФОТО. Биловар сделал особый подарок дочери Суркиса после матча с Ромой
ФОТО. Малиновский уже на ногах. Футболист – восстанавливается в зале
Футбол | 29.10.2024, 15:40
ФОТО. Малиновский уже на ногах. Футболист – восстанавливается в зале
ФОТО. Малиновский уже на ногах. Футболист – восстанавливается в зале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 29.10.2024, 01:59
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
28.10.2024, 00:10
Авто/мото
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 11
Футбол
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 9
Футбол
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 17
Футбол
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
27.10.2024, 18:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем