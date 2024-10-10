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Франция
10 октября 2024, 10:39 | Обновлено 10 октября 2024, 10:40
488
0

ПСЖ хочет подписать суперталанта Барселоны. И это не Ямал

Пау Кубарси заинтересовал французский гранд

10 октября 2024, 10:39 | Обновлено 10 октября 2024, 10:40
488
0
ПСЖ хочет подписать суперталанта Барселоны. И это не Ямал
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским центральным защитником каталонской «Барселоны» Пау Кубарси, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, подписать 17-летнего футболиста хочет лично главный тренер парижан Луис Энрике.

В сезоне 2024/25 Пау Кубарси провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов обновить трансферный рекорд ради трансфера Ламина Ямала.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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