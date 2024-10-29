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  4. Гарри Кейн назвал свою главную проблему в Баварии
Германия
29 октября 2024, 16:33 |
659
0

Гарри Кейн назвал свою главную проблему в Баварии

Английский форвард не может выучить немецкий язык

29 октября 2024, 16:33 |
659
0
Гарри Кейн назвал свою главную проблему в Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард немецкой «Баварии» Гарри Кейн признался, что за время пребывания в Германии он плохо выучил немецкий язык:

«Мой немецкий не стал лучше. Я учусь, но прогресса нет. Я занимаюсь с учителем дважды в неделю. В нашей команде есть хороший специалист. Для меня это слишком тяжело. Я надеюсь, что буду здесь еще пару лет и на каком-то этапе научусь хотя бы немного говорить на немецком», – сознался Кейн.

Интересно, что плохое знание языка никак не мешает Кейну успешно проводить сезон в Бундеслиге. Английский форвард провел 8 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее Гарри Кейну вручили награду лучшему бомбардиру года.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Гарри Кейн
Микола Титюк Источник: Daily Mail
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