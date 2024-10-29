Карпаты объявили о назначении новых менеджеров
Львовский клуб подписал бывшего спортивного директора «Александрии»
Львовские «Карпаты» объявили о новых назначениях на менеджерских должностях клуба. Функции заместителя директора по внешним коммуникациям будет выполнять 25-летний Олег Авдыш.
Новый сотрудник «львов» занимался футболом в житомирском «Полесье». Он получил степень магистра по специализации «Медиакоммуникации в бизнесе» в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. До работы в «Карпатах» Авдыш занимался спортивным консалтингом.
На должность операционного директора назначен 37-летний Александр Марков. В период с 2021 по 2024 год Марков занимал должность спортивного директора футбольного клуба «Александрия». Он окончил Летную академию Национального авиационного университета и работал офицером обеспечения полетов и диспетчером полетов в нескольких украинских и международных авиакомпаниях.
Напомним, что другой футбольный клуб из Львова «Рух» не может выиграть уже два года.
ФК «Карпаты». Олег Авдыш
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