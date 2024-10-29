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Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 16:20 | Обновлено 29 октября 2024, 16:24
793
0

Карпаты объявили о назначении новых менеджеров

Львовский клуб подписал бывшего спортивного директора «Александрии»

29 октября 2024, 16:20 | Обновлено 29 октября 2024, 16:24
793
0
Карпаты объявили о назначении новых менеджеров
ФК Карпати. Александр Марков

Львовские «Карпаты» объявили о новых назначениях на менеджерских должностях клуба. Функции заместителя директора по внешним коммуникациям будет выполнять 25-летний Олег Авдыш.

Новый сотрудник «львов» занимался футболом в житомирском «Полесье». Он получил степень магистра по специализации «Медиакоммуникации в бизнесе» в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. До работы в «Карпатах» Авдыш занимался спортивным консалтингом.

На должность операционного директора назначен 37-летний Александр Марков. В период с 2021 по 2024 год Марков занимал должность спортивного директора футбольного клуба «Александрия». Он окончил Летную академию Национального авиационного университета и работал офицером обеспечения полетов и диспетчером полетов в нескольких украинских и международных авиакомпаниях.

Напомним, что другой футбольный клуб из Львова «Рух» не может выиграть уже два года.

ФК «Карпаты». Олег Авдыш

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Марков Олег Авдыш
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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