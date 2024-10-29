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Англия
29 октября 2024, 16:40 | Обновлено 29 октября 2024, 16:42
795
0

ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль Эрика тен Хага»

Наставник «Манчестер Сити» высказался относительно увольнения тренера «МЮ»

29 октября 2024, 16:40 | Обновлено 29 октября 2024, 16:42
795
0
ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль Эрика тен Хага»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал отставку Эрика тен Хага с поста тренера «красных дьяволов».

«Мне очень жаль Эрика тен Хага. Несмотря на то, что мы тренируем клубы, которые конкурируют в чемпионате, у меня с ним очень хорошие отношения.

Работа тренера очень тяжелая. Все всегда зависит от результатов. Когда ты выигрываешь, то у тебя все хорошо, но если что-то пойдет не так, твоя должность окажется под угрозой. Уверен, что Эрик вернется к работе более сильным», — цитирует Гвардиолу футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее стало известно, что Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро компенсации за увольнение.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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