ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль Эрика тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал отставку Эрика тен Хага с поста тренера «красных дьяволов».

«Мне очень жаль Эрика тен Хага. Несмотря на то, что мы тренируем клубы, которые конкурируют в чемпионате, у меня с ним очень хорошие отношения.

Работа тренера очень тяжелая. Все всегда зависит от результатов. Когда ты выигрываешь, то у тебя все хорошо, но если что-то пойдет не так, твоя должность окажется под угрозой. Уверен, что Эрик вернется к работе более сильным», — цитирует Гвардиолу футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее стало известно, что Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро компенсации за увольнение.