В Испании определили лучшего тренера месяца. Интриги не было?

В Испании определили лучшего тренера месяца – им стал наставник «Барселоны» Ханс Дитер-Флик.

Немецкий специалист возглавил клуб после ухода Хави и успешно стартовал в чемпионате.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице после 11 туров – подопечные Флика набрали 30 баллов и оторвались от своего главного преследователя мадридского «Реала» на 6 очокв. В течении октября каталонский клуб победил во всех трех матчах – выиграли «Депортиво Алавес», «Севилью» и «Реал».

Интересно, что Флик побеждает в этой номинации уже второй раз в этом сезоне – ранее он стал лучшим тренером августа.