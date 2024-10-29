В Испании определили лучшего тренера месяца. Интриги не было?
Ханс Дитер-Флик получил признание своих заслуг во главе «Барселоны»
В Испании определили лучшего тренера месяца – им стал наставник «Барселоны» Ханс Дитер-Флик.
Немецкий специалист возглавил клуб после ухода Хави и успешно стартовал в чемпионате.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице после 11 туров – подопечные Флика набрали 30 баллов и оторвались от своего главного преследователя мадридского «Реала» на 6 очокв. В течении октября каталонский клуб победил во всех трех матчах – выиграли «Депортиво Алавес», «Севилью» и «Реал».
Интересно, что Флик побеждает в этой номинации уже второй раз в этом сезоне – ранее он стал лучшим тренером августа.
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