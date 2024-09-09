Флик удостоен первого признания в Ла Лиге после прихода в Барселону

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в августе.

Немецкий специалист во главе «блауграны» одержал четыре победы в четырех стартовых матчах чемпионата Испании с общим счетом 13:3. Каталонцы поочередно обыграли «Валенсию» (2:1), «Атлетик» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

На победу в номинации также претендовали Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал») и Луис Гарсия («Алавес»).

59-летний Флик возглавил «Барселону» минувшим летом.

Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта оценил стартовую работу немца с командой.