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Испания
09 сентября 2024, 17:14 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:22
169
0

Флик удостоен первого признания в Ла Лиге после прихода в Барселону

Немец стал тренером месяца

09 сентября 2024, 17:14 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:22
169
0
Флик удостоен первого признания в Ла Лиге после прихода в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в августе.

Немецкий специалист во главе «блауграны» одержал четыре победы в четырех стартовых матчах чемпионата Испании с общим счетом 13:3. Каталонцы поочередно обыграли «Валенсию» (2:1), «Атлетик» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).

На победу в номинации также претендовали Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал») и Луис Гарсия («Алавес»).

59-летний Флик возглавил «Барселону» минувшим летом.

Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта оценил стартовую работу немца с командой.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: LaLiga
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