Флик удостоен первого признания в Ла Лиге после прихода в Барселону
Немец стал тренером месяца
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в августе.
Немецкий специалист во главе «блауграны» одержал четыре победы в четырех стартовых матчах чемпионата Испании с общим счетом 13:3. Каталонцы поочередно обыграли «Валенсию» (2:1), «Атлетик» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1) и «Вальядолид» (7:0).
На победу в номинации также претендовали Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал») и Луис Гарсия («Алавес»).
59-летний Флик возглавил «Барселону» минувшим летом.
Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта оценил стартовую работу немца с командой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 сентября в 21:45 по Киеву
Руководство закарпатского клуба считает, что игроки могли сдать игру против тернопольской Нивы