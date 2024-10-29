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  4. Динамо получало предложение от Виктории Пльзень по защитнику на €1,5 млн
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 15:53 |
1857
3

Динамо получало предложение от Виктории Пльзень по защитнику на €1,5 млн

Игорь Бурбас утверждает, что чехи хотели подписать Кристиана Биловара

29 октября 2024, 15:53 |
1857
3
Динамо получало предложение от Виктории Пльзень по защитнику на €1,5 млн
ФК Динамо. Кристиан Биловар

Буквально на «ленточке» работы летнего трансферного окна-2024, в последних числах августа, в адрес киевского «Динамо» поступило предложение от «Виктории» Пльзень по 23-летнему центрбеку Кристиану Биловару.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, чешский клуб был готов заплатить «бело-синим» 1,5 миллиона евро, но сделка так и не была одобрена.

По какой конкретно причине «Динамо» отказалось рассматривать продажу Биловара источник не знает, однако отмечает, что вскоре «Виктория» Пльзень все-таки подписала центрального защитника, оформив за 1,5 миллиона евро трансфер Светозара Марковича из «Партизана».

В текущем сезоне Кристиан Биловар провел 13 матчей за «Динамо». Его контракт с киевским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Напомним, в конце августа в «Викторию» Пльзень из «Кривбасса» перешел центрфорвард Принс Аду, трансфер которого принес украинскому клубу 1 миллион евро.

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Кристиан Биловар Динамо Киев Виктория Пльзень трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Александр Шевченко
Пока Игорек живет в Киеве и ездит только в Монте-Карло отдыхать, никто зятя в Плезень продавать не будет, потому что тогда Яночку с будущем внуком или внучкой придется отпускать от себя, а Игорек такого не хочет. Вот если Монако предложит трансфер, тогда может и отпустит. А Плезень это не то. А если серьезно, Биловар с Шахтой топ сыграл, не факт что Попов бы отыграл лучше. Считаю его МВП матча, крысу удалил на себе и потом вынес мяч с пустых ворот, после удара Конопли. Что там ему спирт уа поставило, что за оценка, напомните этих знатаков футбола?
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0
Sergei2112
зря,что переход не состоялся
жаль молодого футболиста
хотя он даже мог и не знать,что его хотят купить
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0
Southeast*-*
И сразу занести его в Красную книгу.
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0
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