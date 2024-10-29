Динамо получало предложение от Виктории Пльзень по защитнику на €1,5 млн

Буквально на «ленточке» работы летнего трансферного окна-2024, в последних числах августа, в адрес киевского «Динамо» поступило предложение от «Виктории» Пльзень по 23-летнему центрбеку Кристиану Биловару.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, чешский клуб был готов заплатить «бело-синим» 1,5 миллиона евро, но сделка так и не была одобрена.

По какой конкретно причине «Динамо» отказалось рассматривать продажу Биловара источник не знает, однако отмечает, что вскоре «Виктория» Пльзень все-таки подписала центрального защитника, оформив за 1,5 миллиона евро трансфер Светозара Марковича из «Партизана».

В текущем сезоне Кристиан Биловар провел 13 матчей за «Динамо». Его контракт с киевским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Напомним, в конце августа в «Викторию» Пльзень из «Кривбасса» перешел центрфорвард Принс Аду, трансфер которого принес украинскому клубу 1 миллион евро.