Динамо получало предложение от Виктории Пльзень по защитнику на €1,5 млн
Игорь Бурбас утверждает, что чехи хотели подписать Кристиана Биловара
Буквально на «ленточке» работы летнего трансферного окна-2024, в последних числах августа, в адрес киевского «Динамо» поступило предложение от «Виктории» Пльзень по 23-летнему центрбеку Кристиану Биловару.
По данным журналиста Игоря Бурбаса, чешский клуб был готов заплатить «бело-синим» 1,5 миллиона евро, но сделка так и не была одобрена.
По какой конкретно причине «Динамо» отказалось рассматривать продажу Биловара источник не знает, однако отмечает, что вскоре «Виктория» Пльзень все-таки подписала центрального защитника, оформив за 1,5 миллиона евро трансфер Светозара Марковича из «Партизана».
В текущем сезоне Кристиан Биловар провел 13 матчей за «Динамо». Его контракт с киевским клубом действует до 31 декабря 2025 года.
Напомним, в конце августа в «Викторию» Пльзень из «Кривбасса» перешел центрфорвард Принс Аду, трансфер которого принес украинскому клубу 1 миллион евро.
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