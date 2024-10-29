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Украина. Вторая лига
29 октября 2024, 15:27 | Обновлено 29 октября 2024, 15:30
188
0

Виктор ДОГАДАЙЛО: «Гармаш во Второй лиге? Это только на пользу футболу»

Известный эксперт – об очередном туре в Первой и Второй лигах

29 октября 2024, 15:27 | Обновлено 29 октября 2024, 15:30
188
0
Виктор ДОГАДАЙЛО: «Гармаш во Второй лиге? Это только на пользу футболу»

В очередном выпуске информационно-аналитической программы ПФЛ Украина футбольная эксперт Виктор Догадайло рассказал о важности наличия опытных футболистов в Первой и Второй лигах, как они влияют на молодежь, и какую пользу приносят.

В минувший уикенд в составе второлигового юношеского коллектива «Металлиста 1925» дебютировал сверхопытный Денис Гармаш. Он провел на поле 80 минут, а его команда уступила «Чайке» – 0:3.

«Присутствие опытного Дениса Гармаша в команде – это большой плюс для молодого поколения. С такими игроками как он команда начинает развиваться. Но я хотел бы отметить, что у многих команд Второй лиги много опытных игроков, которые помогают создать хорошую и конкурентоспособную команду. Зная Дениса Гармаша, он всегда играет только душой и сердцем, в любом эпизоде выкладывается на полную и остается примером для молодежи, поэтому важнейшие матчи Металлиста 1925 еще впереди».

Также эксперт высказал свое мнение о матче между «Кудривкой» и «Кремнем», где команда Василия Баранова выглядела откровенным фаворитом.

«Силы были неравны, но мы знаем, что «Кремень» тоже способен на сюрприз. Климовский опытный тренер, который умеет развивать футболистов. «Кудровке» уже было некуда отступать, после прошлого матча, когда они уступили конкуренту «Виктории», им обязательно нужно было брать три зачетных балла. В Кудровке футбол развивается, стадион реконструировали. Достаточно требовательный президент клуба, болельщики требовательны, поэтому в этом плане победу «Кудровки» можно было предвидеть».

Главной неожиданностью заключительного осеннего тура во Второй лиге стало неожиданное поражение «Вильховцов» откровенному аутсайдеру «Реал Фарме».

«Да, в составе «Вильховцов» достаточно известных и квалифицированных футболистов. Всем молодым командам, которые только дебютируют в профи, надо строить не только футбольную команду, нужно выстраивать полностью структуру футбольного клуба. «Вильховцам» нужно было сыграть этот матч, взять три очка и потом уже разбираться в трех предыдущих поражениях подряд. Я не видел сильной мотивации у команды, не было той креативности».

Обзоры всех матчей 14-го тура в Первой лиге и 12-го – во Второй, комментарии и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная.

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Денис Гармаш Виктор Догадайло
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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