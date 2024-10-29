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Англия
29 октября 2024, 14:44 | Обновлено 29 октября 2024, 14:49
314
0

Родри – первый обладатель ЗМ из английского клуба со времен Роналду

После 15-летней паузы английский клуб снова имеет победителя «Золотого мяча» благодаря Родри

29 октября 2024, 14:44 | Обновлено 29 октября 2024, 14:49
314
0
Родри – первый обладатель ЗМ из английского клуба со времен Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанец Родри стал первым футболистом из английского клуба, который получил «Золотой мяч» после Криштиану Роналду, получившего эту награду в 2008 году, выступая за «Манчестер Юнайтед». Заслуги испанца в сезоне 2023/24 включают блестящее выступление в Лиге чемпионов, Премьер-лиге и Кубке Англии, где он был основным опорным полузащитником, который поддерживал стабильность и создавал моменты для команды. А также его личные качества помогли сборной Испании, стать чемпионом Европы 2024 года.

В победном сезоне Родри за «Манчестер Сити» (2023/24) сыграл 50 матчей, забил 9 голов, отдал 14 ассистов, во всех турнирах. Криштиану Роналду в своем сезоне 2007/08 за «Манчестер Юнайтед» сыграл 49 матчей, забил 42 гола, отдал 8 ассистов. А также взял АПЛ и Лигу чемпионов.

Это достижение Родри не только подтверждает его важную роль в команде, но и меняет тенденцию – «Золотой мяч» теперь могут получать не только форварды, но и игроки, которые обеспечивают прочность и стабильность команды на всех этапах игры.

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Марк Кужим Источник: Footboom
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