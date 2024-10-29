«Не чудил». Появились подробности конфликта между Селезневым и Костышиным
Евгений Морозко вспомнил конфликт Селезнева и Костышина в «Колосе»
Бывший игрок «Колоса» Евгений Морозко откровенно рассказал о конфликте, возникшем несколько лет назад между Евгением Селезневым и Русланом Костышиным в ковалевской команде. Форвард тогда со скандалом покинул клуб.
«Евгений особенно ничего не «чудил», жил свою жизнь и делал то, что делал до этого. Но у него были тренеры, которые раньше это разрешали делать, а Костышин перестал разрешать. И так они палец за палец и пошли в закус», – сказал Морозко.
За свою карьеру Селезнев поиграл за «Днепр», Шахтер», «Колос», «Минай» и другие клубы.
Ранее сообщалось, что Евгений может получить должность в клубе УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский полузащитник поддержал своего товарища после церемонии Золотого мяча
Не будет никого из представителей Реала