«Не чудил». Появились подробности конфликта между Селезневым и Костышиным

Бывший игрок «Колоса» Евгений Морозко откровенно рассказал о конфликте, возникшем несколько лет назад между Евгением Селезневым и Русланом Костышиным в ковалевской команде. Форвард тогда со скандалом покинул клуб.

«Евгений особенно ничего не «чудил», жил свою жизнь и делал то, что делал до этого. Но у него были тренеры, которые раньше это разрешали делать, а Костышин перестал разрешать. И так они палец за палец и пошли в закус», – сказал Морозко.

За свою карьеру Селезнев поиграл за «Днепр», Шахтер», «Колос», «Минай» и другие клубы.

Ранее сообщалось, что Евгений может получить должность в клубе УПЛ.