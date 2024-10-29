Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не чудил». Появились подробности конфликта между Селезневым и Костышиным
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 15:01 |
579
0

«Не чудил». Появились подробности конфликта между Селезневым и Костышиным

Евгений Морозко вспомнил конфликт Селезнева и Костышина в «Колосе»

29 октября 2024, 15:01 |
579
0
«Не чудил». Появились подробности конфликта между Селезневым и Костышиным
ФК Колос. Селезнев и Костышин

Бывший игрок «Колоса» Евгений Морозко откровенно рассказал о конфликте, возникшем несколько лет назад между Евгением Селезневым и Русланом Костышиным в ковалевской команде. Форвард тогда со скандалом покинул клуб.

«Евгений особенно ничего не «чудил», жил свою жизнь и делал то, что делал до этого. Но у него были тренеры, которые раньше это разрешали делать, а Костышин перестал разрешать. И так они палец за палец и пошли в закус», – сказал Морозко.

За свою карьеру Селезнев поиграл за «Днепр», Шахтер», «Колос», «Минай» и другие клубы.

Ранее сообщалось, что Евгений может получить должность в клубе УПЛ.

По теме:
Кто в списке лучших? Определена символическая сборная 11-го тура УПЛ
Эксперты определили лучшего тренера и футболиста 11-го тура
Тренера Зари хочет переманить клуб Первой лиги. Известна позиция коуча
Евгений Морозко Евгений Селезнев Руслан Костышин Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Брутальный футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАКЕТА – о Винисиусе: «Болею за тебя больше, чем за свои победы»
Футбол | 29 октября 2024, 15:09 0
ПАКЕТА – о Винисиусе: «Болею за тебя больше, чем за свои победы»
ПАКЕТА – о Винисиусе: «Болею за тебя больше, чем за свои победы»

Бразильский полузащитник поддержал своего товарища после церемонии Золотого мяча

Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Футбол | 28 октября 2024, 16:21 17
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча

Не будет никого из представителей Реала

В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Футбол | 28.10.2024, 16:22
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Футбол | 28.10.2024, 23:45
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Золотой мяч-2024: очищение
Футбол | 29.10.2024, 11:36
Золотой мяч-2024: очищение
Золотой мяч-2024: очищение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
27.10.2024, 11:23 7
Футбол
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
29.10.2024, 07:46 12
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27.10.2024, 11:11 10
Футбол
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
27.10.2024, 23:40 10
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
27.10.2024, 19:54 368
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем