Легенда сборной Франции призывает Арсенал подписать Погба

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети уверен, что Поль Погба существенно поможет «канонирам» и усилит их игру.

«Поль Погба сейчас интенсивно работает, чтобы набрать игровую форму. Зная его характер, я уверен, что он сделает все, чтобы играть. Как бывший игрок «Арсенала», думаю, им стоит рискнуть и подписать его.

Он сейчас в таком состоянии, что для него будет важна каждая игра. Еще немного времени - и он будет на высоком уровне. Этот футболист еще сможет проявить себя», - отметил Пети в комментарии для журналистов Jeffbet.

Погба до сих пор принадлежит туринскому «Ювентусу». В итальянском клубе не отрицают, что готовы отпустить игрока бесплатно.

Напомним, ранее Бакари Санья также отмечал, что хотел бы видеть Поля в «Арсенале».