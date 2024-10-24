Санья хочет, чтобы Погба перешёл в Арсенал

41-летний бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Бакари Санья сообщил, что хотел бы видеть Пола Погба в клубе.

Погба уже скоро отбудет 18-месячную дисквалификацию и сможет вернуться на футбольное поле. Ранее в «Ювентусе» сообщили, что рассмотрят возможность расторжения контракта с Полом по обоюдному согласию.

Санья уверен, что Погба поможет канонирам, ведь у него уже есть опыт выступлений в Английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на скандал вокруг звездного полузащитника, на него есть претенденты из других команд.

Ранее появилась информация о том, что Погба может перейти в клуб к Криштиану Роналду.