Санья хочет, чтобы Погба перешёл в Арсенал
У звездного француза скоро заканчивается дисквалификация
41-летний бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Бакари Санья сообщил, что хотел бы видеть Пола Погба в клубе.
Погба уже скоро отбудет 18-месячную дисквалификацию и сможет вернуться на футбольное поле. Ранее в «Ювентусе» сообщили, что рассмотрят возможность расторжения контракта с Полом по обоюдному согласию.
Санья уверен, что Погба поможет канонирам, ведь у него уже есть опыт выступлений в Английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед».
Несмотря на скандал вокруг звездного полузащитника, на него есть претенденты из других команд.
Ранее появилась информация о том, что Погба может перейти в клуб к Криштиану Роналду.
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