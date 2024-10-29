У Ромы проблемы. Почему тренера Довбика могут оставить на посту

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич, который в последнее время находится под критикой из-за неудовлетворительных спортивных результатов команды, не факт, что вскоре покинет свой пост, как сообщалось ранее.

Сообщается, что накануне руководство «Ромы» провело встречу с Юричем, пытаясь понять, способен ли 49-летний хорват исправить ситуацию.

И хотя особых надежд на Юрича в Риме, похоже, уже не возлагают, однако Corriere della Sera пишет, что если до четверга наставника не уволят, то именно он будет восседать на тренерской скамейке в ближайшем поединке «волков» в Серии А против «Торино», который состоится 31 октября.

В настоящий момент «Рома» занимает лишь 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков после 9 проведенных поединков.