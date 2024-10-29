Украина. Премьер лига29 октября 2024, 13:03 |
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ВИДЕО. Заслуживали гораздо большего. Пушич подытожил украинское Классико
Главный тренер донецкого «Шахтера» прокомментировал ничью с «Динамо»
29 октября 2024, 13:03 |
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал игру с киевским «Динамо».
Матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» состоялся 27 октября и закончился со счетом 1:1. После десяти туров «Динамо» имеет 26 баллов и возглавляет турнирную таблицу (опережая «Александрию» по дополнительным показателям). «Шахтер» набрал 20 очков и разместился на четвертом месте.
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