ВИДЕО. Заслуживали гораздо большего. Пушич подытожил украинское Классико

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал игру с киевским «Динамо».

Матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» состоялся 27 октября и закончился со счетом 1:1. После десяти туров «Динамо» имеет 26 баллов и возглавляет турнирную таблицу (опережая «Александрию» по дополнительным показателям). «Шахтер» набрал 20 очков и разместился на четвертом месте.