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Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 13:03 |
248
0

ВИДЕО. Заслуживали гораздо большего. Пушич подытожил украинское Классико

Главный тренер донецкого «Шахтера» прокомментировал ничью с «Динамо»

29 октября 2024, 13:03 |
248
0
ВИДЕО. Заслуживали гораздо большего. Пушич подытожил украинское Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал игру с киевским «Динамо».

Матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» состоялся 27 октября и закончился со счетом 1:1. После десяти туров «Динамо» имеет 26 баллов и возглавляет турнирную таблицу (опережая «Александрию» по дополнительным показателям). «Шахтер» набрал 20 очков и разместился на четвертом месте.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Динамо - Шахтер Марино Пушич
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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