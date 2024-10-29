Мартинес – первый голкипер, получивший награду Яшина во второй раз подряд

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины, Эмилиано Мартинес, получил престижную награду Яшина на церемонии вручения Золотого мяча 2024 в Париже, став первым вратарем в мире, который получил этот приз два года подряд. «Это большая честь быть здесь, но я не считаю себя лучшим голкипером в мире», – отметил Мартинес в своей речи. Он подчеркнул, что стремится постоянно совершенствоваться и выигрывать трофеи с клубом и сборной, считая их важнее индивидуальных достижений.

На втором месте оказался испанский голкипер Унаи Симон, который также продемонстрировал высокий уровень игры, защищая ворота сборной Испании.

Добавим, что в этом году среди претендентов на награду был и украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, который занял третье место в голосовании. Андрей Лунин стал первым украинским вратарем, чью игру оценили настолько высоко на международной арене, заняв третье место в голосовании на награду Яшина.

В этом году Эмилиано Мартинес провел 12 матчей, из которых все вышел в стартовом составе. За это время он совершил 36 сейвов, сохранив 4 раза ворота сухими. Мартинес также получил 1 желтую карточку, пропустил 11 голов, а также «засейвил» 1 пенальти. Его влияние на игру команды сказалось на их результатах, ведь его надежность в воротах является критически важной для «Астон Виллы».