Украинская Премьер-Лига поздравила Ротаня с днем рождения
Главному тренеру «Александрии» исполнилось 43 года
Главному тренеру «Александрии» Руслану Ротаню исполнилось 43 года.
Украинская Премьер-лига поздравила бывшего футболиста в социальных сетях.
За свою карьеру Ротань успел поиграть за «Днепр», чешскую «Славию» и киевское «Динамо». В составе столичного клуба Руслан выиграл чемпионат Украины, дважды Кубок Украины и два раза побеждал в Суперкубке Украины. Завершил карьеру игрока в 2018 году.
Первые шаги в тренерской карьере сделал в «Олимпике», где занял должность помощника главного тренера. Позже возглавлял сборную Украины U-21 и олимпийскую сборную. З 2022 года является главным тренером «Александрии».
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