Украинская Премьер-Лига поздравила Ротаня с днем рождения

Главному тренеру «Александрии» Руслану Ротаню исполнилось 43 года.

Украинская Премьер-лига поздравила бывшего футболиста в социальных сетях.

За свою карьеру Ротань успел поиграть за «Днепр», чешскую «Славию» и киевское «Динамо». В составе столичного клуба Руслан выиграл чемпионат Украины, дважды Кубок Украины и два раза побеждал в Суперкубке Украины. Завершил карьеру игрока в 2018 году.

Первые шаги в тренерской карьере сделал в «Олимпике», где занял должность помощника главного тренера. Позже возглавлял сборную Украины U-21 и олимпийскую сборную. З 2022 года является главным тренером «Александрии».