Кто в списке лучших? Определена символическая сборная 11-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную 11-го тура УПЛ, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 11-го тура.

Лучшим тренером 11-го тура после подсчета голосов экспертов признан Юрий Вернидуб, который во главе Кривбасса обыграл ЛНЗ (3:1).

Лучшим игроком 11-го тура стал полузащитник Хрвое Илич (Кривбасс), отличившийся в этом матче голом и результативным пасом.

В топ-5 игроков также вошли: Алексей Паламарчук (Ингулец), Александр Караваев (Динамо), Хуан Альвина Безерра (Александрия) и Александр Назаренко (Полесье). А в топ-3 тренеров – Руслан Ротань (Александрия) и Младен Бартулович (Заря).

Суммарно эксперты упоминали 28 футболистов и 9 тренеров на звание героев 11-го тура, а также 61 кандидата в символическую сборную.

Символическая сборная 11-го тура УПЛ

Вратарь: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Защитники: Александр Караваев (Динамо), Кристиан Биловар (Динамо), Александр Драмбаев (Кривбасс), Виктор Корниенко (Ворскла)

Полузащитники: Хуан Альвина Безерра (Александрия), Хрвое Илич (Кривбасс), Александр Яцык (Заря), Бруниньо (Карпаты), Александр Назаренко (Полесье)

Нападающий: Филипп Будковский (Заря)

Главный тренер: Юрий Вернидуб (Кривбасс)

Резерв: Андрей Понедельник (Кривбасс), Алексей Сыч (Рух), Жан Педросо (Карпаты), Владислав Дубинчак (Динамо), Дмитрий Мишнев (Александрия), Владимир Бражко (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Александр Зубков (Шахтер), Николай Ковталюк (Ворскла), Николай Гайдучик (Верес)