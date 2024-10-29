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Италия
29 октября 2024, 12:31 | Обновлено 29 октября 2024, 12:32
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0

Одноклубник Довбика подрался с главным тренером в перерыве матча

Джанлука Манчини и Иван Юрич не сдержали эмоций в раздевалке

29 октября 2024, 12:31 | Обновлено 29 октября 2024, 12:32
710
0
Одноклубник Довбика подрался с главным тренером в перерыве матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Во время перерыва матча «Фиорентина» – «Рома» случился конфликт – поругались защитник Джанлука Манчини и главный тренер Иван Юрич.

Издание Corriele dello Sport сообщает, что ссора произошла на глазах других футболистов и закончилась физическим контактом.

После перерыва Манчини не вернулся на поле и остался в раздевалке вместе с одноклубником Кристанте. Очевидцы сообщают, что атмосфера внутри команды остается напряженной, а давление на главного тренера только усиливается в связи с неудовлетворительными результатами на футбольном поле.

В предыдущем матче Серии А «Рома» разгромно проиграла «Фиорентине» со счетом 5:1. Команда, в которой играет украинский форвард Артем Довбик, занимает только 11 место в турнирной таблице.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Иван Юрич Джанлука Манчини Артем Довбик Бриан Кристанте
Микола Титюк Источник: Goal.com
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